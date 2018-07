Controlli su droga e abuso di alcol nella movida: sequestri e segnalazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora droga e alcol tra giovani frequentatori della movida anche se il fenomeno vede un lieve calo grazie alla continua sorveglianza: l’ampio e particolare controllo, eseguito dai carabinieri del Comando provinciale nella notte tra venerdì, ha visto sequestrare 4 grammi di marijuana e 3 di hashish, denunciare una persona per detenzione al fine di spaccio di stupefacente” e un’altra per “guida in stato di ebbrezza alcolica”. Sono state tre le persone segnalate all’autorità amministrativa quali assuntori di sostanze stupefacenti L’operazione, nata in contrasto alle varie forme di criminalità che ultimamente hanno interessano la città, è stata eseguita dai militari in alcune specifiche zone del centro storico (quella dove sono presenti i locali notturni) e i quartieri Cappuccini, Santa Chiara, Commenda, Sant’Angelo, Casale, Paradiso Sant’Elia e Minnuta.Il servizio, andato avanti dalle 22.30 alle 4.30 anche con il supporto di alcune pattuglie provenienti dalle altre Compagnie del comprensorio nei settori di competenza, ha visto controllare 27 persone sottoposte agli arresti domiciliari e a misure di prevenzione e 72 automezzi, a bordo dei quali sono state identificate 131 persone (di cui 5 di particolare interesse operativo). Sono state altresì eseguite dai militari 4 perquisizioni domiciliari e 8 personali. Una persona è stata infine denunciata per ricettazione.