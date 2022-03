Contributi a fondo perduto per le Pmi: così la Camera di commercio di Brindisi combatte la crisi

La Camera di Commercio di Brindisi prova a sostenere le piccole e medie imprese del territorio durante il periodo di emergenza sanitaria per il Covid. È stato approvato infatti, proprio per questa ragione, un bando intitolato “Finanzio Brindisi” con l’obiettivo di concedere contributi a fondo perduto per l’abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti e sui fidi per l’anno 2022. La somma stanziata corrisponde a 100mila euro ma...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati