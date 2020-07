Assalto armato al portavalori della Cosmopol: tre arresti

BRINDISI - Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita all'alba dai carabinieri nei confronti di 3 persone, ritenute responsabili della rapina al portavalori della Cosmopol avvenuta il 13 maggio 2019 a Cisternino, nei pressi dell’ufficio postale della località “Casalini”. A bordo del mezzo blindato quel giorno c’erano due vigilantes, originari di Lecce e San Vito dei Normanni. Il commando esplose almeno 12 colpi di kalashnikov per impedire all’agente di scendere dal mezzo per aiutare il collega finito nel mirino dei banditi. Il portavalori fu crivellato di colpi, sparati ad altezza del viso dell’autista: i vetri antisfondamento evitarono la tragedia. La banda fuggì a bordo di un Fiat Doblò con un bottino di 31mila euro. Le due guardie giurate, invece, finirono in ospedale sotto choc.



l portavalori era partito da Lecce, ed avrebbe dovuto consegnare il denaro contante nell’ufficio postale di Casalini. I rapinatori entrarono in azione poco dopo le 10.30 con un passamontagna e delle tute bianche. E da distanza ravvicinata aprirono il fuoco, seminando terrore in piazza Sandro Pertini, popolata in quel momento da almeno una trentina di persone, tra residenti, clienti di un bar, e utenti in coda all'ingresso dell’ufficio postale.Le indagini fanno seguito a quelle che nel maggio scorso portarono all'arresto di otto persone, sette di Ostuni e una di Ceglie Messapica, presunti componenti una banda di rapinatori ed estorsori. I dettagli dell’operazione che ha consentito di fare luce sugli autori dell'assalto saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà stamane alle ore 10.30 odierne presso il Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi.





