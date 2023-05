La segnalazione da Brindisi: due cinghiali a spasso in città. La foto

Segnalati cinghiali in città, a Brindisi. La foto, circolata anche sui social, arriva dal rione Minnuta, nei pressi della parrocchia S. Leucio. Una famiglia ha visto due animali circolare nei pressi della propria auto, a due passi dal parco del Cillarese. Lo scatto, da lontano, ha fatto il giro del web. Anche a Brindisi esiste un problema cinghiali così come in altre città del Sud e del Centro? Scene di questo tipo negli anni si sono ripetute frequentemente tanto a Bari quanto a Roma.