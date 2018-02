Chiedono il “riscatto” dopo il furto: 5 arresti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Cavallo di ritorno ad una azienda edile, in quattro finiscono in manette più un altro brindisino già in carcere per l’aggravante del reato. Furto ed estorsione ai danni di un imprenditore edile brindisino, l’uomo sporge denuncia e la Squadra mobile arresta quattro persone. I fatti risalgono al 22 settembre scorso quando all’interno di una azienda edile che opera nel campo degli impianti termo-idraulici, vengono trafugati tre mezzi aziendali furgonati, attrezzature e materiale. Il titolare denuncia il furto alla polizia di Brindisi. Alcune ore dopo il furto lo stesso titolare riceve una telefonata anonima con una richiesta estorsiva. Gli interlocutori dall’altro capo del telefono chiedevano una ingente somma di denaro per la restituzione dei mezzi e del materiale. In caso di rifiuto la minaccia era che avrebbero distrutto con il fuoco il maltolto.A quella telefonata ne sarebbero susseguite delle altre sino ad arrivare ad una sorta di accordo: 2mila e 500 euro la cifra per riavere indietro mezzi, materiale e attrezzatura. Concordato il prezzo gli estorsori hanno dato appuntamento alla vittima. Nel frattempo grazie alla denuncia dell’imprenditore, la Squadra Mobile ha attivato le indagini monitorando le telefonate e gli spostamenti della vittima sino al giorno dell’incontro concordato con gli estorsori. Era il 25 settembre quando l’imprenditore incontra uno di questi e consegna il denaro, l’uomo che intasca il denaro non fa in tempo ad allontanarsi che i poliziotti lo fermano e lo arrestano.Si tratta di Jonathan Muolo, 25 anni di Brindisi. Il giovane, già conosciuto alle forze dell’ordine, viene tratto in arresto per l’ipotesi di reato di concorso in azione estorsiva consistente nella partecipazione ad un’ingiusta pretesa di danaro. Le indagini non si fermano e gli equipaggi della Squadra Mobile incaricati di perlustrare il territorio, con particolare riferimento ad alcuni luoghi ove spesso vengono abbandonati o temporaneamente nascosti i veicoli rubati, riescono autonomamente ad individuare e rinvenire due dei tre veicoli oggetto del furto ai danni della ditta brindisina di impianti termo-idraulici. Le attività investigative e di riscontro non si fermano con l’arresto di Muolo, in quanto era già chiaro, dagli elementi fino a quel momento raccolti, che il giovane non aveva potuto agire da solo. Infatti, nell’azione criminosa ai danni del titolare della ditta di termo-idraulica, risultano coinvolte altre quattro persone ieri raggiunte da un provvedimento di custodia cautelare.