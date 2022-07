Si ribalta con il quad: muore titolare di azienda agricola

L'incidente con il Quad, avvenuto sabato sera in via Francavilla a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, non ha lasciato scampo a Oronzo Petronella, 66enne del posto, titolare di un'azienda agricola in contrada Madonna Piccola.

L'incidente

Intorno alle 22,30 l'uomo percorreva il tratto di strada che si trova dinanzi al Banny Cafè quando ha perso il controllo della sua moto a quattro ruote. A causare l'incidente sarebbe stata la rottura di un asse posteriore del mezzo, che è finito fuori strada e si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito, in gravissime condizioni, al "Perrino" di Brindisi. I funerali si sono svolti oggi nella chiesa Maria Immacolata di via don Guanella.