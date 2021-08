Brindisi, pronto soccorso in affanno. E il sindaco chiama Asl e Regione

Il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino è in affanno: il sindaco di Brindisi chiede un incontro al direttore generale della Asl e all’assessore regionale alla Sanità. Negli ultimi dieci giorni il pronto soccorso del nosocomio brindisino è stato messo a dura prova, numerose le denunce in merito ai ritardi e alle lunghe attese per la presa in carico tanto da indurre la Asl di Brindisi e la stessa Regione a prendere una serie di provvedimenti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati