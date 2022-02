Brindisi, una barca confiscata contro disagio, criminalità e droghe. L'imbarcazione donata alla Onlus "Don Luciano per i giovani"

E' stata consegnata questa mattina dal generale Francesco Mattana, al parroco don Luciano Cassano della parrocchia San Nicola di Bari, nel quartiere Catino Enziteto, una barca confiscata.

La cerimonia a Brindisi



Si è tenuta questa mattina a Brindisi la cerimonia di commemorazione, per il 22esimo anniversario, per la scomparsa delle Medaglie d'oro al Valor Civile V.B. Alberto De Falco e del finanziere scelto Antonio Sottile. La cerimonia è tenuta in località Jaddico dove è stata deposta una corona presso il "cippo". Subito dopo la messa in chiesa, presso la Caserma della Sezione Operativa Navale della Gdf di Brindisi si è tenuta una cerimonia di consegna di un'imbarcazione sequestrata per traffico di droga dalla Gdf e donata dal Tribunale di Brindisi ad una Onlus "Associazione don Luciano per i giovani" che la impiegherà per il recupero del disagio e la prevenzione contro la microcriminalità e le droghe.