Aumenta la disoccupazione: donne e over 45 i più penalizzati

Giunge in un momento importante della vita di Brindisi e provincia questo Primo Maggio, quando è in pieno fermento la campagna elettorale che porterà alla scelta di otto nuovi sindaci e al rinnovo di altrettanti consigli comunali. Un motivo in più per riflettere sulle problematiche del lavoro, soprattutto del lavoro che non c’è e che purtroppo i dati continuano a raccontare sempre in negativo.Gli ultimi dati rilevati al 31 dicembre 2017 dal Servizio Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Brindisi nei Centri per l’impiego evidenziano un ulteriore peggioramento rispetto al 31 maggio dello stesso anno: la percentuale complessiva della disoccupazione tra Brindisi e provincia arriva al 32,24%, era del 32,03% alla fine di maggio.La differenza dello 0,21% in più è solo apparentemente minima se si tiene in considerazione dell’arco temporale in cui è stata registrata, ovvero in soli sette mesi. Si comprende ancora meglio se si leggono i numeri assoluti delle persone in carne e ossa in cerca di occupazione rispetto alle più sterili percentuali.La popolazione attiva, ovvero immediatamente disponibili al lavoro, si conta al 31 dicembre dello scorso anno in 129.896 maschi e 135.100 femmine, lo stesso numero del 31 maggio per un totale di 264.996. Ma, se a maggio c’erano 37.308 maschi e 47.574 femmine in cerca di lavoro, al 31 dicembre i disoccupati sono diventati