La "stella cometa" attraversa i cieli della Puglia: il video dell’avvistamento diventa virale

Se non è la stella cometa del Natale poco ci manca. Un “bolide” luminoso ha infatti attraversato i cieli della Puglia all’alba di mercoledì 27 dicembre. Il passaggio è avvenuto alle 6:04 del mattino, un momento in cui la maggior parte delle persone era ancora addormentata. Il fenomeno è stato immortalato da una telecamera e condivisa dalla pagina Facebook “Meteo Fasano”: lo spettacolo stupefacente della meteora che è rimasta visibile per quasi dieci secondi ha catturato l’attenzione degli appassionati di meteorologia e dei tanti che hanno condiviso le immagini.

A differenza delle comuni meteore, i bolidi, oltre al classico colore bianco, possono presentare una vasta gamma di tonalità, tra cui verde smeraldo, rosso, azzurro elettrico e arancione. La loro luminosità e il possibile cambiamento di colore li rendono oggetti celesti straordinari. E il periodo natalizio ha fatto il resto.

Secondo gli esperti, i bolidi possono non solo catturare l’occhio umano con la loro spettacolare luminosità ma anche emettere suoni. Questi rumori, simili a tuoni lontani, salve d’artiglieria o esplosioni di mine di cava.