Auto si ribalta sulla statale: paura per madre e figlio

Ultimo aggiornamento: 21:29

È di due feriti, una donna ed un bambino, il bilancio di un incidente che si è verificato nel pomeriggio sulla strada statale 379, all’altezza di Torre Guaceto, in direzione nord. Per cause in via d’accertamento da parte della Polizia Stradale di Brindisi , l’auto, una Renault Clio, con a bordo i due, si è ribaltata, colpendo prima il guard rail, per poi arrestare la sua corsa al centro della carreggiata.Fortunatamente nessun altro veicolo è stato coinvolto, con le auto che sono riuscite ad evitare l’impatto con la Renault. Sul posto in pochi minuti è giunto personale medico del 118 per valutare la gravita delle contusioni delle persone all’interno del mezzo coinvolto.Le condizioni dei feriti non sono gravi: la donna con il minore soccorsi inizialmente sul posto, sono stati trasferiti al “Perrino” di Brindisi per ulteriori accertamenti. Gravi disagi, intanto, si sono registrati al traffico sulla statale, con incolonnamenti per quasi due chilometri.