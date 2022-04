Gargano torna in Puglia: è il nuovo questore di Brindisi

Sarà Annino Gargano il nuovo questore di Brindisi. Prenderà il posto di Ferdinando Rossi che andrà a dirigere la Questura di Foggia. Gargano, attualmente questore a Chieti, ha 57 anni ed è originario di Amalfi: torna in Puglia dove ha diretto la Squadra Mobile di Lecce, una decina di anni fa, e Bari.

Annino Gargano, 55 anni, è originario di Amalfi. In servizio dal 1990, ha frequentato il corso quadriennale di formazione per Commissari presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma. Dopo aver ricoperto gli incarichi di Vice Dirigente della Squadra Mobile e di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Parma, ha diretto la Squadra Anticrimine del Commissariato di P.S. “Viareggio - Versilia” nonché la Squadra Mobile della Questura di Lucca.

L'esperienza in Puglia

Dopo l’esperienza alla direzione della Squadra Mobile e della Divisione Immigrazione della Questura di Lecce, da Primo Dirigente è stato a capo, per tre anni, della Squadra Mobile di Genova per poi rientrare in Puglia a guidare la Squadra Mobile di Bari.

La carriera

Nel 2018 nominato Dirigente Superiore, ha svolto servizio a Roma presso l’Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ricoprendo anche l’incarico di Direttore del Servizio Ispettivo e di Controllo. Dal 16 maggio 2019 al 30 settembre 2020 Questore di Vibo Valentia. Dal 01 ottobre 2020 Questore di Chieti. Nel corso della carriera, ha conseguito numerosi encomi ed attestati di lode in relazione ai risultati ottenuti nel contrasto alla criminalità diffusa ed organizzata, soprattutto di stampo mafioso. Gargano è stato docente di tecniche investigative, oltre che di nozioni di diritto e procedura penale presso Istituti d’Istruzione nonché presso la Scuola Internazionale di Alta Formazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per la prevenzione ed il contrasto al crimine organizzato.

Le docenze all'Unisalento

Ha svolto, altresì, incarichi di docenza di tecniche investigative in master universitari di secondo livello, in “Scienze di Polizia” presso le Università degli Studi di Lecce e Genova, nonché relatore in convegni in Italia e all’estero, in relazione al crimine organizzato, alla tratta di esseri umani ed alla violenza di genere.