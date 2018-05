Amministrative, l'ex sindaca Carluccio sosterrà Ciullo: «Disgustata da quello che vedo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

BRINDISI - «Sa una cosa? Uscendo dal tribunale un collega mi ha chiesto: “Ma alla fine, perché la tua Amministrazione è finita?”. Ecco, il punto è questo: non l’ho ancora capito, nessuno me lo ha spiegato, eppure vedo che alle prossime elezioni si candideranno tutti quelli che c’erano anche allora. Tranne me, preferisco così: io sono disgustata e delusa». L’avvocato Angela Carluccio, sindaca fino praticamente a un anno fa, conferma che non si candiderà in Consiglio comunale, ma fornisce comunque una notizia, per molti inaspettata: «Sosterrò l’avvocato Massimo Ciullo. Sono in sintonia con Fratelli d’Italia e penso che Ciullo sia la persona giusta per aiutare a la città a risolvere i suoi problemi». Ci aveva provato anche lei, spiega, «ma sono stata avversata da molti, anzi più precisamente da coloro che oggi si schierano con diversi componenti della mia ex maggioranza. Ma allora, mi chiedo, cos’è cambiato rispetto a un anno fa?».«Niente affatto, ammetto di non averlo ancora capito. Posso solo dirle che finora sto assistendo a scene disgustose, oserei dire raccapriccianti a livello politico, sono arrabbiata per questa triste campagna elettorale».«Perché devo constatare che molti protagonisti della scena politica brindisina non hanno il senso della dignità e non provano nemmeno un po’ di vergogna».