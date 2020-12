Xylella, ulivi infetti a Canosa: colpito il cuore dell'olivicoltura pugliese

E' una corsa inarrestabile quella della xylella fastidiosa in Puglia. Oggi la segnalazione della sua presenza per la prima volta a Canosa, comune della Bat, sul sito istituzionale “Emergenza Xylella”, dove è stata pubblicata la determinazione numero 179 con l'aggiornamento delle aree delimitate dalla batteriosi.

«Come prevedibile, la zona cuscinetto che, come da protocollo, circonda i focolai intercettati recentemente in zona indenne, adesso interessa anche parte dell'agro di Polignano a Mare ed un lembo dell'agro di Conversano – commentano gli esperti di Infoxylella -. E a sorpresa, spunta anche un focolaio con relativa zona tampone nella Bat, in agro di Canosa di Puglia».

Dalla lettura integrata della determinazione e della cartografia si evince che le piante positive del nuovo focolaio di Monopoli sono infette da isolati di xylella della sottospecie Pauca ST53 (analisi genetica del Cnr) e che il focolaio in agro di Canosa è costituito da 8 campioni “pool” (campioni multipli) di piante di Dodonaea viscosa "purpurea" distribuite in due siti, raccolti in un "centro produttivo", distanti tra loro circa 500 metri e anch'esse infette da xylella della sottospecie Pauca.

Il ritrovamento della xylella nella Bat impensierisce e non poco i produttori agricoli, essendo quella una delle zone più olivetate della Puglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA