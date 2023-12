Rapina a mano armata in un bar: via col bottino

Una rapina è stata compiuta ieri sera in un bar del centro cittadino di Trinitapoli nel nord Barese. Uno scaldacollo nero sul capo come passamontagna e una pistola tra le mani. Un bandito, intorno alle 20 di ieri sera, ha fatto irruzione così all’interno del bar Gardenia su corso Garibaldi, in pieno centro a Trinitapoli. In meno di un minuto ha minacciato il titolare e due avventori di uscire dal locale, si è intrufolato velocemente dietro il bancone, diretto verso il registratore di cassa e ha preso i soldi che c’erano all’interno, dando fondo anche ad un altro cassetto dove il proprietario teneva da parte altro denaro. Poi è fuggito velocemente, facendo perdere le sue tracce.

Immediato l’arrivo dei carabinieri della stazione di Trinitapoli, che hanno avviato le indagini e acquisito le immagini di videosorveglianza della zona: corporatura e movenze dell’uomo potrebbero aiutare i militari ad identificare il malfattore.

Da comprendere anche se la pistola impugnata fosse vera o un’arma giocattolo modificata. Il bottino è stato quantificato in qualche centinaia di euro.