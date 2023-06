Rissa in discoteca: tre ragazzi banditi dai locali pubblici per un anno

Sono scattati i daspo urbani per tre ragazzi, uno di Bari e gli altri due di Trani, già denunciati per una rissa avvenuta nella primavera dello scorso anno, nell'area fumatori di una discoteca di Trani. La decisione è stata disposta dal questore di Barletta-Andria-Trani, Roberto Pellicone.

Come andò la rissa

Durante la rissa uno dei clienti del locale venne colpito al viso e alle costole con calci e pugni. I tre ragazzi, secondo gli accertamenti della polizia, in concorso tra loro, avrebbero picchiato la vittima dopo che quest'ultima aveva avuto una lite accesa con un'altra persona.

Cosa prevede il daspo

Ai tre, come ha spiegato in una nota la Questura, sarà vietato accedere per un anno a tutti gli esercizi pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento di Trani, oltre che di stazionare nelle vicinanze.