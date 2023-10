Take That, nuovo album e tour estivo: a Trani l'unica tappa nel Sud Italia

I Take That hanno annunciato oggi il loro ritorno in Europa con un enorme tour live all’aperto previsto per l’estate 2024. “This Life Under The Stars Tour" vedrà il trio composto da Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald suonare 19 concerti all’aperto in 8 paesi in tutta Europa la prossima estate, fra cui l'Italia. Sarà piazza Duomo a Trani, uno dei luoghi più iconici della Puglia, ad ospitare l'unica tappa in sud Italia dei Take That, il 10 luglio 2024. L'evento è organizzato da Bass Culture, in collaborazione con D’Alessandro e Galli e con il Comune di Trani.

Biglietti

I fan che preordineranno il nuovo album della band This Life nei negozi europei partecipanti prima delle 18 di martedì 17 ottobre, riceveranno un codice di prevendita per acquistare i biglietti dalle 10:00 (locali) di mercoledì 18 ottobre. La vendita generale inizia alle 10 (locali) di giovedì 19 ottobre.

Chi sono i Take That

I Take That sono riconosciuti per le loro enormi produzioni e gli incredibili spettacoli dal vivo, e attualmente detengono il record per il maggior numero di esibizioni alla O2 di Londra con 34 spettacoli da headliner.

Il Progress Tour del 2011 ha battuto i record al botteghino vendendo oltre 1 milione di biglietti in meno di 24 ore, diventando il tour con maggiore affluenza del Regno Unito e guadagnandosi un posto nella lista annuale dei “Top 25 Tour” di Billboard, piazzandosi al terzo posto a livello mondiale. Nel 2019, la band ha celebrato il suo 30° anniversario con il tour Odyssey di 38 date sold out che li ha visti suonare in 29 arene e 9 stadi, vendendo oltre 650.000 biglietti. La band pubblicherà anche il nono album in studio This Life, il 24 novembre, con il primo singolo Windows in uscita adesso. Windows è la loro prima composizione originale in oltre cinque anni e suggerisce ciò che gli ascoltatori possono aspettarsi da This Life, il primo album della band da Wonderland del 2017: musicalità eccezionale, ritornelli entusiasmanti e una bellissima miscela di armonie.