Eleonora Pascarelli e il Piano Lab di Locorotondo. Dj set, teatro e food: tutti gli eventi in Puglia

Da Eleonora Pascarelli a Otranto al Piano Lab di Locorotondo. Domenica sera, in Puglia, con tanti eventi dal vivo, dj set e occasioni per divertirsi. Ecco cosa fare in Puglia oggi domenica 10 luglio 2022.

Lecce e provincia

A "Lu Mbroia" di Corigliano d'Otranto l'Art&Lab ospita il progetto “Edith Piaf, Mercedes Sosa, Chavela Vargas” della cantante Eleonora Pascarelli affiancata dal pianista Luigi Botrugno. Contributo associativo: 7 euro. Prima del concerto (dalle 20) sarà possibile degustare primi e secondi piatti, insalatone, verdure accompagnati dai vini della Cantina Duca Carlo Guarini. Inizio live ore 21. Ingresso con contributo associativo. Info e prenotazioni 3381200398 – lumbroia@massimodonno.it.

APPROFONDIMENTI IL PARTY I Boomdabash in spiaggia: concerto a sorpresa a Porto Cesareo con...

Al Cotriero di Gallipoli, località Pizzo, aperitivo al tramonto con dj set e musica dal vivo anche questa sera.

Brindisi e provincia

Ospite di "Un'emozione chiamata libro" nel chiostro San Francesco di Ostuni, Laura Boldrini. A Francavilla in Piazza Giovanni XXIII la Banda Musicale della Guardia di Finanza. In piazza Orsini a Mesagne previsto un gala di danza.

Taranto e provincia

Nel Tarantino giornata alla riserva naturale di Manduria con concerto serale dei billie hard. A Mottola il festival della chitarra: è l'ultima giornata, con i 40 fingers come ospiti d'onore.

Bari e provincia

Appuntamento, alle ore 20, con l'evento "Il quartiere che non c'è - Alla scoperta dell'Umbertino". Un "viaggio" all'interno del quartiere quadrilatero alla ricerca dei palazzi liberty più prestigiosi della città. Il punto d'incontro è in Piazza Eroi del Mare. Prenotazione via whatsapp al numero 3403394708.

A Locorotondo, invece, in programma il festival itinerante "Piano Lab" che farà tappa nella Villa Gariby. Presente l'altamurano Leonardo Colafelice, secondo all'international piano competition del 2016. Per info 0804301150 .