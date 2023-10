Israele, più controlli e misure di sicurezza per la sinagoga anche in Puglia. E per domani è convocato il comitato per l'ordine pubblico

Sono già state innalzate nel ghetto ebraico di Trani, dove si trova la sinagoga Scolanova, così come previsto dal Ministero dell'Interno dopo l'attacco compiuto da Hamas in Israele. La guerra ha le prime ripercussioni, chiaramente minime, anche in Puglia. Alle 12 di domani in Prefettura a Barletta si terrà la riunione del Comitato provinciale per l'ordine pubblico della Bat.

All'incontro, oltre ai vertici provinciali delle forze dell'ordine, saranno presenti i rappresentanti della comunità ebraica di Trani, città che ospita la seconda comunità ebraica più numerosa del Sud Italia dopo quella di Napoli. Nei secoli scorsi, infatti, Trani è stato il luogo di raccolta dei pellegrini diretti a Gerusalemme.