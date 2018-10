Il benzinaio scorda di inserire il self: in 80 fanno il pieno gratis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva avuto un'urgenza in famiglia chiudendo in anticipo il distributore, ma dimenticando di attivare l'impianto di sicurezza del self per una delle due pompe di benzina. In poco tempo il distributore è stato preso d'assalto da quasi 80 automobilisti che non hanno esitato a fare il pieno, senza pagare, fino a tarda notte. Il tutto a spese di un benzinaio di Barletta, che si trova nella periferia della città.Qualcuno aveva anche pensato di recarsi al distributore con taniche e lattine per fare scorta. Il tutto è accaduto il 24 settembre, prese dallo scrupolo 25 persone si sono presentate il giorno dopo a consegnare il denaro. Per tutte le altre invece potrebbe fioccare la denuncia: l'uomo ha infatti denunciato il furto ai carabinieri, anticipando anche la consegna di un hard disk contenente la registrazione dei rifornimenti abusivi e le targhe dei mezzi in transito durante la giornata incriminata. Un danno complessivo di circa 6 mila euro.