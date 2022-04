Incendio in casa, donna di 84 anni trovata carbonizzata ad Andria

Forse una sigaretta all'origine del rogo che è costato la vita a un'anziana donna nel centro di Andria.

I fatti

Una 84enne è infatti morta carbonizzata nell'incendio della sua abitazione in una palazzina nel centro di Andria di fronte all'ospedale della città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, i soccorritori e i carabinieri per le indagini.

Sopralluogo e indagini

Secondo fonti inquirenti, la causa dell'incendio sarebbe accidentale, e le fiamme potrebbero essersi propagate da una sigaretta. L'anziana era infatti una fumatrice.