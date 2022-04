Incendio nella notte a Taurisano: distrutte due auto. Trovate tracce di liquido infiammabile

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Tricase è intervenuta all'alba, poco prima delle 6, nel comune di Taurisano per un incendio che stava interessando due autovetture appartenenti allo stesso nucleo familiare.

L'incendio, di natura dolosa, è scoppiato in via Giuseppe Verdi, la strada che conduce a Ruffano, ed ha interessato una Renault Modus e una Lancia Y appartenenti alla stessa famiglia. Una delle vetture era intestata a un uomo del posto, l'altra alla nuora ma in uso al figlio.

Il luogo dell'incendio è stato raggiunto dai vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza ciò che restava dei due veicoli, interamente distrutti dal fuoco. L'intervento degli operatori ha evitato che le fiamme potessero propagarsi all'abitazione vicina.

Le indagini

Le indagini sull'accaduto sono in mano ai vigili del fuoco e ai poliziotti del commissariato di Taurisano, diretti dal vicequestore Salvatore Federico. Nelle vicinanze non sono installate telecamere di videosorveglianza e non ci sono testimoni, ma è subito apparso chiaro che l'incendio è di natura dolosa. Sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile. Saranno gli accertamenti delle prossime ore a fare maggiore luce sulla vicenda. I proprietari dei due mezzi, ascoltati dai poliziotti, avrebbero riferito di non avere sospetti di alcun tipo su chi possa essere l'autore del gesto.

