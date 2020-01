Salva un uomo colpito da infarto e il Comune lo premia: Igor, cane eroe

Ultimo aggiornamento: 18:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stava rientrando dalla passeggiata quotidiana con il suo padrone, quando si è fermato e l'uomo non lo ha più visto al suo fianco, Igor - il cane - era fermo qualche metro più in là, accanto a una persona accasciata, colpita da infarto. Grazie a quel provvidenziale aiuto, l'infartuato si è salvato e per questo il comune di Trani , dove è avvenuto il fatto, ha deciso di premiare Igor. Sulla targa in argento che gli è stata conferita è scritto: “Igor eroe a quattro zampe” e, vicino, la sua impronta.Igor è un esemplare di Golden Retriever: «È davvero un eroe» ha detto il sindaco Amedeo Bottaro mentre accarezzava Igor -. È bello quando addirittura premiamo un animale, come Igor, per quello che ha fatto. È chiaro che dietro c'è sempre il lavoro dell'uomo e la grande umanità di chi cresce un animale».