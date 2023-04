Bottoni e fibbie senza etichetta per la realizzazione di scarpe e stivali: sequestrati 600mila accessori in un calzaturificio

Bottoni e fibbie senza etichetta: sequestrati 600mila accessori in un calzaturificio. I carabinieri del Nucleo antisofisticazione (Nas) di Bari hanno sequestrato in un calzaturificio di Trani (Barletta - Andria - Trani) 600mila accessori per la realizzazione di scarpe e stivali, tutti privi dell'etichettatura con le indicazioni previste dalla legge e relative ai materiali utilizzati per produrli e alle precauzioni d'uso. Si tratta di catenine, bottoni, perline e fibbie, in plastica e metallo, del valore complessivo pari a 60mila euro.

Al titolare dell'azienda, un uomo di Trani di 60 anni, è stata comminata una sanzione amministrativa pari a 1.032 euro. Sono in corso accertamenti sulla provenienza della merce sequestrata che sarà sottoposta a esami di laboratorio per accertare la presenza di sostanze nocive per la salute.