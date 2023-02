Scarpe "firmate" made in Cina: sequestrate più di 7mila paia al porto

I Finanzieri del Gruppo di Brindisi in sinergia con i Funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Sezione Operativa Territoriale di Costa Morena, nell’ambito dei quotidiani servizi di vigilanza operati all’interno degli spazi doganali del porto, hanno sequestrato un ingente carico di merce contraffatta, proveniente da Paesi dell’est Europa.

I controlli

L’operazione trae origine dalle attività di intelligence e dai controlli doganali operati a mezzi e passeggeri in arrivo dalla Grecia, durante i quali i militari del Comando Provinciale Brindisi ed i Funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli hanno intercettato un autoarticolato carico di beni di origine cinese. A seguito di accurata verifica delle merci trasportate, sono state individuate 7.164 paia di calzature riconducibili, sin dal primo esame visivo, ad un noto marchio e la cui contraffazione è stata poi confermata anche da periti.

Il sequestro

I prodotti, infatti, pur riportando l’origine “Made in P.R.C.”, riproducevano segni con caratteristiche proprie del brand, tra cui le medesime combinazioni di colori e la grafia perfettamente sovrapponibile al marchio registrato, condizione idonea a trarre in inganno il consumatore. Pertanto, essendo in presenza di un tentativo di introduzione e di commercializzazione di merce abilmente contraffatta, i prodotti sono stati prontamente sequestrati con segnalazione all’Autorità Giudiziaria.