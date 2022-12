Merce contraffatta venduta durante la festa patronale: scattano multe e sequestri

Pugno duro della polizia locale durante la festa patronale. Gli agenti hanno eseguito numerosi controlli tra i commercianti giunti in paese per la fiera di Santo Stefano, patrono di Taurisano. E sono scattati multe e sequestri per merce contraffatta venduta sulle bancarelle.

I controlli da parte della polizia locale

Un commerciante ambulante di nazionalità straniera è stato sorpreso a vendere capi di abbigliamento apparentemente di noti marchi, ma in realtà contraffatti. Alla vista degli agenti, l’uomo ha abbandonato la merce su posto ed è fuggito, facendo perdere le sue tracce. Sono stati sottoposti a sequestro una decina di capi di abbigliamento.

I controlli, coordinati dal comandante Bruno Manco, hanno riguardato le autorizzazioni necessarie per poter svolgere l’attività di commercio ambulante. Diversi esercenti non erano in possesso del permesso rilasciato dal Comune e, quindi, sono stati allontanati dall’area mercatale.