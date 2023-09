Vecchie luci addio: il centro illuminato da 350 lampade led di nuova generazione

Il centro storico di Barletta avrà nuova luce. Da oggi, nel cuore della città, prenderanno il via i lavori di potenziamento della pubblica illuminazione.

Trecentoquaranta lampade a tecnologia led andranno a sostituire altrettante vecchie lampade arancioni a vapori di sodio ad alta pressione che, oltre ad essere scarsamente illuminanti risultano anche inquinanti.

Il sistema di luci

La nuova illuminazione - fanno sapere da Palazzo di Città - prevede il sistema di telecontrollo e telegestione, che consentirà la regolazione automatica dell’intensità luminosa in relazione alla luce naturale. Questo permetterà sia un aumento del livello di sicurezza urbana che una maggiore valorizzazione del patrimonio monumentale del borgo antico in pietra bianca non messo adeguatamente in risalto dall’attuale e ormai superato sistema di illuminazione.

L’impianto sarà controllato dalla municipalizzata per i servizi ambientali e di manutenzione cittadina Bar.s.a. attraverso un software che assicura la segnalazione in tempo reale di malfunzionamenti permettendo di conseguenza tempestivi interventi di manutenzione.

L’intervento di potenziamento della pubblica illuminazione nel centro storico della città della Disfida arriva proprio nella settimana della rievocazione storica del fatto d’armi tra italiani e francesi del 13 febbraio 1503 ed è finanziato tramite con fondi Po-Fesr derivanti dal progetto Bat innovation “Patti per la città”.

Le dichiarazioni del sindaco



«Quello raggiunto - ha sottolineato il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito - è un traguardo significativo, soprattutto se si considera che è stato colto dopo quasi un decennio: era il 2014 quando i tre comuni capoluogo della provincia (con Barletta capofila) parteciparono ad un progetto innovativo e successivamente dimenticato».

Il sindaco ha poi rimarcato come la sua amministrazione si sia messa al lavoro «confrontandosi e superando gli immancabili ostacoli della burocrazia tecnica e amministrativa, resistendo alla stessa che non intendeva modificare il progetto del 2014 che prevedeva l’installazione di lampade a sodio invece di quelle a led».

Il nuovo impianto che sarà installato nei prossimi giorni «permetterà -ha concluso il primo cittadino - un importante risparmio di denaro pubblico in termini di minor consumo di energia con emissione di Co2 ridotte del 30%, minore manutenzione e di maggiore durata delle lampade stesse».

Le strade interessate



Gli interventi copriranno tutta la zona del centro storico restituendo a nuova luce strade come: via Cavour, via Vescovo di Canne, via Mura del Carmine, via Prascina e via Teatini, ma anche la Litoranea di Ponente, corso Vittorio Emanuele con la statua di Eraclio, piazza Principe Umberto, via Consalvo da Cordova, via Cialdini, Piazza e Porta Marina, via Cristoforo Colombo, via San Samuele, via Scommegna e via Carlo D’Asburgo.

