L'appello alle donne del sindaco di Barletta: "Denunciate, non siete sole"

Il sindaco di Barletta Cosimo Cannito chiede coraggio alle donne nel denunciare le violenza che subiscono. «Non rinchiudetevi in voi stesse ma rivolgetevi a chi è preposto e formato nell'aiutare chi vive realtà familiari pericolose per la vostra incolumità fisica e psicologica. Non siete sole - ha detto il primo cittadino - in caso di bisogno, chiamate sempre il 1522». È questo un passaggio del messaggio che Cosimo Cannito ha scritto alla vigilia dei funerali di Vincenza Angrisano, la donna di 42 anni uccisa dal marito, Luigi Leonetti lo scorso 28 novembre ad Andria. La vittima era originaria di Barletta, città in cui vive la sua famiglia.

Il messaggio

«Siamo ancora lontani dal pieno compimento della dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne approvata dall'Onu nel 1993. Per questo - ha aggiunto il primo cittadino - esorto voi donne a denunciare, denunciare, denunciare senza paura di qualsiasi forma di violenza utilizzata dal vostro partner.

A nome mio personale e di tutta la città di Barletta esprimo profondo cordoglio alla famiglia di Enza Angrisano - ha concluso - il mio pensiero colmo di dolore è rivolto soprattutto a quei due bambini che vivranno senza il calore e la protezione materna per tutta la loro vita».