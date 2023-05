Scappa dopo l'ennesima aggressione da parte del compagno e lo denuncia: 40enne arrestato per maltrattamenti

Aggressioni e maltrattamenti per anni: un uomo di 40 anni è stato arrestato a Barletta da agenti della polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna. È stata la vittima, coetanea dell'uomo, a chiedere aiuto dopo l'ennesima aggressione che risale allo scorso febbraio quando la donna scappò da casa dopo che il compagno l'aggredì ferendola. A soccorrere la vittima sono stati gli agenti che l'hanno accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale "Dimiccoli" e poi hanno raccolto la sua denuncia.

Da qui sono iniziate le indagini, coordinate dalla Procura di Trani, che hanno consentito di accertare che la donna, da almeno dieci anni, avrebbero sopportato in silenzio gli schiaffi, gli insulti e le umiliazioni a cui il 40enne l'avrebbe sottoposta ogni volta che riceveva un 'nò alla richiesta di denaro. Contanti che, secondo quanto emerso, avrebbe poi usato per acquistare droga. L'uomo è ora in carcere. La donna è stata affidata a un centro antiviolenza e ai Servizi sociali del Comune di Barletta.