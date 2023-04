Cattive frequentazioni e un cliente con la droga: bar chiuso per cinque giorni

Il Questore di Andria, Roberto Pellicone ha decretato la sospensione per 5 giorni della licenza di un bar, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici della provincia, svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità.

Un cliente con droga addosso



Nei giorni scorsi, i poliziotti dell’Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Barletta-Andria-Trani hanno notificato la sospensione della licenza al responsabile dell’attività, in quanto a seguito di numerosissimi controlli effettuati dalle volanti, il bar è risultato essere assiduamente frequentato da persone con precedenti penali e di polizia.

Un cliente, inoltre, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione e spaccio di stupefacenti poiché trovato, all’interno del bar, in possesso di dosi di droga.