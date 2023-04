​Frode sui carburanti: sfruttavano un distributore in Puglia, 8 milioni di euro sequestrati, 112 indagati

Milioni di litri di gasolio acquistati approfittando del regime fiscale di esenzione dalle imposte previsto per i pescherecci, poi ceduto in contrabbando. E la maxi frode era costruita intorno a un distributore di gasolio in Puglia, nella provincia Bat.

Era questo il meccanismo alla base di una maxifrode scoperta dalla Guardia di Finanza di Bologna che, al termine di una indagine durata tre anni, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per otto milioni di euro a carico di una società operante nel commercio di carburanti con sede nel Bolognese e del suo legale rappresentante. Il provvedimento è stato emesso dal Gip Sandro Pecorella su richiesta del pm Marco Imperato, che ha coordinato gli accertamenti del nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle di Bologna.

Le indagini

Nel fascicolo risultano indagate 112 persone, accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di accise e tributari, nonché di riciclaggio, auto riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti. Dalle indagini è emerso che la società bolognese, formalmente gestita da un soggetto privo di competenze nel settore dei prodotti petroliferi e apparentemente domiciliata presso la sede di un business center, ha sistematicamente sfruttato la licenza di esercizio di un distributore di gasolio nella provincia di Barletta-Andria-Trani.

Questa impresa, nella veste di destinatario registrato, ha acquistato 15 milioni di litri di gasolio dai depositi di prodotti petroliferi coinvolti nella frode, per un controvalore di otto milioni di euro. Sulla carta, il carburante sarebbe stato a uso motopesca, comparto per il quale vige un regime fiscale di esenzione da imposte: in questo modo sono stati evasi, nell'arco temporale al centro delle indagini, oltre nove milioni di accise, di cui otto milioni (evasi a partire da ottobre 2019) sottoponibili a confisca.

I finanzieri hanno infatti accertato che, anziché raggiungere l'impianto di distribuzione pugliese per il rifornimento dei pescherecci (di fatto inattivo), l'enorme quantitativo di carburanti è stato ceduto in contrabbando a vari soggetti, a circa un euro in meno al litro rispetto ai prezzi di mercato. A questi soggetti è stato contestato il reato di ricettazione per avere impiegato il gasolio per usi diversi da quelli beneficiari dell'esenzione fiscale.