Estorsione e usura, sei arresti. Ai domiciliari anche un avvocato

Sei persone, considerate componenti di spicco del gruppo criminale Pesce-Pistillo di Andria sono state arrestate dalla polizia di Stato perché accusate a vario titolo e in concorso di estorsione, tentata estorsione e usura aggravati dal metodo mafioso e di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di pistola. Cinque degli indagati sono stati già stati sottoposti a fermo lo scorso 29 settembre e si trovano in carcere o ai domiciliari; l'altro arrestato, posto ai domiciliari, è un avvocato di Andria, Grazia Tiziana Favullo, di 50 anni, che avrebbe fatto da tramite tra la mamma di un commerciante vittima di usura e due degli arrestati - i fratelli Oscar Davide e Gianluca Pesce - chiedendo il loro intervento per ottenere una dilazione dei pagamenti.

Le indagini

Secondo quanto accertato dalle indagini condotte dal personale del Servizio centrale operativo e delle Squadre mobili di Barletta - Andria - Trani e Bari, l'avvocato nonostante fosse «perfettamente consapevole del calibro criminale di alcuni degli arrestati», riferiscono gli investigatori, avrebbe fatto incontrare nel suo studio le vittime di usura con due degli indagati.