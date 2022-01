Il covid mette in difficoltà gli ospedali: nella Bat blocco dei ricoveri

L'avanzare del covid crea non pochi disagi alle strutture ospedaliere già in grossa difficoltà dall'inizio della pandemia. Così gli ospedali a Nord di Bari bloccano i ricoveri ordinari e garantiscono sono le urgenze e i ricoveri ai malati oncologici.

La decisione della Asl di Barletta-Andria-Trani

La direzione generale della Asl Bat, per via della recrudescenza della pandemia Covid, ha disposto il blocco dei ricoveri ordinari negli ospedali di Andria e Barletta. «Naturalmente restano garantiti i ricoveri in urgenza e oncologici - dice Alessandro Delle Donne, commissario straordinario della Asl Bt - la disposizione si rende necessaria alla luce dell'andamento della pandemia».

«Il presidio ospedaliero di Bisceglie è stato già riconvertito - continua Delle Donne - i numerosi accessi registrati in pronto soccorso e l'andamento dei dati epidemiologici hanno reso necessario il blocco dei ricoveri ordinari. Ricordiamo l'importanza della vaccinazione: nei prossimi giorni abbiamo diverse iniziative rivolte ai bambini, ai giovani e agli adulti. Il vaccino è l'unica vera arma che abbiamo contro il Covid».