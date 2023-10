Beato Giacomo di Bitetto: ecco il suo volto ricostruito ​ricostruito da Politecnico e Università di Bari

Ecco il volto di Beato Giacomo, ricostruito in 3D da Politecnico e Università di Bari. Domani, 7 ottobre alle 20.00, nel santuario del Beato Giacomo a Bitetto, sarà presentata la prima statua con il vero volto del frate Beato, ricostruito in 3D a grandezza naturale dopo un complesso lavoro di scansione, stampa tridimensionale e analisi forense delle sue spoglie mortali.

La ricostruzione

Il lavoro è stato realizzato dal professor Luigi Galantucci, del Politecnico di Bari con il suo team di ricerca e con la collaborazione della Scuola di Specializzazione di Medicina legale dell’Università degli studi “Aldo Moro” di Bari.

La statua viene ora messa a disposizione della comunità francescana e dei fedeli, per fornire un volto del Beato Giacomo, il cui processo di canonizzazione è tutt’ora in corso, il più possibile aderente allo stato in cui si trovava nel momento della sua morte e deposizione nell’urna.

L’evento si svolgerà nell’ambito di una tavola rotonda intitolata Il volto del Beato – quando l’immaginazione cede il passo alla realtà, nel santuario del Beato Giacomo, complesso conventuale dei Frati minori in via Beato Giacomo 2, a Bitetto (Bari).