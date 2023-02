Vandali a San Girolamo, lungomare imbrattato con frasi d'amore

Vandali in azione nel quartiere San Girolamo a Bari. Qualcuno ha imbrattato con “messaggi d’amore” i frangiflutti, la pavimentazione dei portici sul lungomare e persino i giochi per i bambini, deturpando le giostre e il tappeto colorato anti trauma. Uno scempio con danni di centinaia di euro.

Telecamere non ancora attive

È di ieri la notizia che il Comune ha installato proprio a presidio dei portici della piastra quattro nuove telecamere che però saranno attivate nel prossimo mese. Nel frattempo l’amministrazione conta comunque di individuare i responsabili degli scempi, risalendo alle immagini di altre telecamere attive sul territorio.

I precedenti

Non è la prima volta che i teppisti prendono di mira i portici di San Girolamo. Dal 2019, anno in cui sono terminati i lavori per la riqualificazione del lungomare, si sono verificati numerosi atti vandalici nella zona: tutti i faretti sono stati distrutti, sono stati accesi anche dei roghi che hanno rovinato le pareti, gli stessi portici vengono utilizzati ancora oggi come bagni pubblici. Ed è proprio per queste ragioni che il Comune ha deciso di installare quattro telecamere.