Università di Bari, il corso in veterinaria accreditato in Ue

Il corso di laurea in Medicina veterinaria dell'università Aldo Moro di Bari ha ottenuto lo status di corso accreditato Eaeve, European association of establishments for veterinary education. Lo comunica Uniba in una nota evidenziando che «dopo una settimana di sopralluoghi e audizioni, si è concluso oggi il lavoro della commissione che ha esaminato il corso», riconoscendo «l'eccezionale lavoro che i docenti e tutto il personale del campus di Medicina veterinaria hanno svolto per il miglioramento del corso di laurea e gli investimenti che l'Ateneo ha effettuato per il raggiungimento degli standard europei, raccomandando il pieno accreditamento del corso in sede europea».

Il commento

Per Nicola Decaro, direttore del dipartimento di Medicina veterinaria, l'accreditamento «è il risultato di un eccezionale lavoro di squadra per il quale è stato prezioso il contributo dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti del campus». «Oggi - aggiunge - l'accreditamento europeo del nostro corso suggella l'imprescindibile legame tra ricerca e didattica di qualità, sul quale l'università di Bari continuerà a investire per il successo formativo dei nostri corsi di laurea».