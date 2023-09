Aggressione in chiesa, un uomo si scaglia contro il prete durante la lotteria: «Non si deve dare spazio a queste cose»

Sacerdote strattonato in chiesa: paura e tensione ieri a Triggiano nella chiesa di Santa Maria Veterana.

Il protagonista è Don Biagio Lavarra che è finito per terra al termine della celebrazione della festa patronale della Madonna della Croce.

Cosa è successo

Dopo l’estrazione della lotteria, l’esibizione musicale di un sassofonista e di un poeta, un uomo si è scagliato contro don Biagio interrompendo la festa.

Secondo l'uomo, già conosciuto a Triggiano per episodi simili, in chiesa non si dovrebbe dare spazio ad appuntamenti che vanno oltre la sfera religiosa. Il parroco, comunque, non ha riportato conseguenze. La ricostruzione di quanto accaduto è affidata ai carabinieri.