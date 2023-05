Spaccate e furti nelle notte, nel mirino dei malviventi il bar del distributore e diverse auto

Spaccate nella notte anche a Bitritto in provincia di Bari. Nel mirino dei malviventi il bar della stazione di servizio Dill's e alcune auto. Secondo una prima ricostruzione intorno all'una alcuni malviventi hanno utilizzato un'auto per sfondare la vetrina del bar riuscendo ad aprirsi un varco e portar via tutto il possibile. Il colpo è però sfumato: forse qualcosa o qualcuno ha disturbato i ladri che sono fuggiti a mani vuote.

Nella stessa notte a pochi chilometri di distanza un'autorimessa è finita nel mirino dei malviventi che hanno rubato pneumatici e alcune parti meccaniche. In entrambi i casi le forze dell'ordine hanno acquisito i filmati delle telecamere presenti nella zona per cerare di risalire ai responsabili dei due furti.