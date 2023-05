Torna l'incubo spaccate in centro: colpita la profumeria Douglas

Torna l'incubo spaccate in centro a Bari. Come se fosse una risposta all'arrivo del ministro Piantedosi che dovrebbe essere a Bari venerdì, nella notte è stata colpita la profumeria Douglas in corso Cavour.

Distrutta la vetrina

Ignoti intorno alle 4.30 del mattino hanno distrutto una delle vetrine principali spargendo vetri su tutto il marciapiede. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della polizia di Stato. Fermato un sospettato nei pressi del negozio colpito.

Non sono al momento stati quantificati i danni né è noto cosa sia stato sottratto nel furto.