Soldi e spinelli ai ragazzini in cambio di sesso: arrestato 62enne a Gravina

Li avrebbe corrotti offrendo loro compensi in somme di denaro, sigarette e spinelli. In cambio avrebbe ottenuto prestazioni sessuali. Ieri, i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Gravina in Puglia, in provincia di Bari, hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale del capoluogo pugliese, su richiesta della Procura della Repubblica, a carico di un uomo di 62 anni, accusato dei reati continuati di violenza sessuale aggravata e prostituzione minorile.

La denuncia delle vittime

L'indagine è stata avviata a seguito della denuncia di due vittime che dal dicembre del 2021, raggiunta la maggiore età, hanno iniziato a collaborare con i poliziotti. Secondo l'impostazione accusatoria, accolta dal Gip, fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa, l'indagato avrebbe consumato reati di violenza sessuale aggravata quando le vittime erano ancora minorenni. Dagli accertamenti emergerebbero gravi indizi di colpevolezza a carico del 62enne: i numerosi testi ascoltati avrebbero pienamente rafforzato e circoscritto gli elementi indiziari a carico dell'uomo, confermando l'attendibilità delle dichiarazioni delle vittime. Riscontri sarebbero anche emersi dall'analisi dei numerosi tabulati telefonici tra i minorenni e il presunto responsabile delle violenze sessuali. Dall'indagine emergerebbe che le vittime sarebbero state indotte a consumare rapporti sessuali dietro contropartite. Ora il 62enne si trova in carcere.