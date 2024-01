​Scritte choc dei no vax sulla vetrina del sindacato, la Uil: «Non ci facciamo intimorire»

"Stamattina abbiamo trovato le nostre sedi di corso Alcide De Gasperi a Bari così, completamente vandalizzate e imbrattate con minacce e messaggi inneggianti al movimento no vax". Brutta e amara sorpresa questa mattina per i rappresentanti sindacali della Uil di Bari: la vetrina della sede, infatti, è stata deturpata con scritte e messaggi choc dei no vax.

La risposta del sindacato

Agli autori di questo gesto inqualificabile la Uil rivolge due messaggi: "Continueremo, con la massima determinazione, a seguire i princìpi democratici e della nostra Costituzione, nel rispetto delle regole del vivere civile, della scienza e delle istituzioni. Non basta certo vandalizzare, minacciarci o deturpare le nostre sedi per fermare un’azione lunga oltre 70 anni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati pugliesi.

Non ci facciamo intimorire: ecco perché abbiamo già intrapreso le azioni necessarie per sporgere denuncia alle autorità competenti.

Nel frattempo rimetteremo a nuovo, e lo faremo ogni qualvolta sarà necessario, le nostre sedi. Perché la casa dei lavoratori, dei pensionati e delle persone della Puglia merita rispetto".