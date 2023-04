Scritte no vax sui muri della scuola della professoressa morta per un malore: «Uccisa dal vaccino»

Nella notte un gruppo di vandali ha imbrattato la facciata del liceo artistico Pino Pascali, nel quartiere Libertà di Bari. È la stessa scuola nella quale in settimana è morta, dopo un malore, la professoressa Caldarola. E una delle scritte, fatte dai vandali no vax, riguarda proprio la scomparsa dell'apprezzata e stimata docente: "Non uccisa da un malore ma dal vaccino". Una scritta che "grida vendetta - scrive il presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti - perché la professoressa Caldarola amava questa scuola e tutta la comunità scolastica e sicuramente non avrebbe visto di buon gusto associare la sua persona a così tanta ignoranza".

Le scritte saranno rimosse al più presto, mentre Leonetti sottolinea come la comunità scolastica sia "fortemente addolorata per la recente scomparsa di una cara e brava docente".