Malore a scuola, professoressa si accascia e muore sotto gli occhi dei colleghi docenti

Malore in sala docenti: professoressa del Liceo muore davanti ai colleghi. Il Liceo artistico “De Nittis-Pascali” di Bari è in lutto. Questa mattina, all’interno dell’istituto, è morta una delle docenti, la 66enne insegnante di scienze Mariangela Caldarola. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, la donna si sarebbe accasciata all’improvviso in sala docenti intorno alle 8, dopo aver lamentato di non essersi sentita bene in auto lungo il tragitto per arrivare all’istituto, in corso Vittorio Veneto.

«Un’altra perdita – scrive una collega via social –, un’altra collega che se ne è andata. Noi sempre più attoniti e senza parole. Mariangela cara, ti ricorderemo sempre bella e solare, dolce e attenta sempre con tutti, alunni, colleghi e genitori».