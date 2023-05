Scritte “no vax” al Policlinico di Bari: «Un atto vile e indegno»

Non si fermano le azioni dei "no vax" in Puglia. Questa volta a farne le spese è stato il Policlinico di Bari. "Vax=morte", "Covid19=Truffa", "Malori improvvisi? Sono vax uccisi". Sono alcune delle scritte che hanno imbrattato numorose facciate delle cliniche, tra cui quella di malattie infettive e nefrologia.

I danni

Sono stati deturpati anche alcuni muri perimetrali dell'ospedale oltre a una navetta del trasporto pubblico interno dell'Amtab e le pensiline delle fermate. I "no vax" hanno usato sempre una vernice rossa, firmando le scritte con una doppia "V" cerchiata.

La condanna

È arrivata subito la condanna del direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore. «Un atto vile e indegno, che denunceremo, chiedendo un risarcimento ai responsabili», ha detto il direttore. «La pandemia da Covid è finita grazie al vaccino, purtroppo non siamo riusciti a trovare una analoga profilassi efficace per l'endemia di stupidaggine», ha sottolineato Migliore.