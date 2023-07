Cade dalla scala mentre tinteggia le partei e muore: c'è un indagato

Un uomo di 70 anni è morto in un appartamento in località "Calentano" a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Secondo quanto emerso, la vittima - in pensione da qualche anno - era impegnata in alcuni lavori di pitturazione delle pareti quando sarebbe precipitata dalla scala facendo un volo di quasi due metri.

Inchiesta e autopsia

La Procura di Trani ha aperto una inchiesta per omicidio colposo. Nel registro degli indagati è stato iscritto, come atto dovuto, il nome del committente dei lavori. Il pm ha disposto l'autopsia.

Inutili i soccorsi

Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha constatato il decesso del 70enne. Saranno le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Trani, a chiarire la dinamica dell'accaduto. A lavoro ci sono anche i tecnici dello Spesal della Asl di Bari.