Acqua non potabile: 120 utenze a secco. Ordinanza del sindaco

Acqua non potabile: 120 le utenze a secco. Firmata l'ordinanza del sindaco dopo i problemi tecnici alla rete idrica. Il sindaco di Ruvo di Puglia (in provincia di Bari), Pasquale Chieco ha firmato una ordinanza che vieta da oggi - 20 luglio - e fino a data destinarsi, l'utilizzo «a fini potabili dell'acqua» nella frazione di Calendano. Si tratta di 120 utenze servite dal consorzio di bonifica Terre d'Apulia che resteranno a secco a causa di «un problema tecnico» che ha determinato «il mancato ottenimento del giudizio di idoneità al consumo umano dell'acqua dei pozzi di emungimento, utilizzati per la distribuzione dell'Acquedotto rurale della Murgia», spiega in una nota Palazzo di città specificando che tra i pozzi interessati c'è anche il «pozzo 21 di Altamura che alimenta Calendano».

Il primo cittadino ha chiesto alla Autorità idrica pugliese di convocare «con massima urgenza una conferenza di servizi per trovare una soluzione rapida al problema tecnico» e ottenere la certificazione della potabilità dell'acqua.