Vigile urbano (non in servizio) assiste a uno scippo: insegue il rapinatore e lo arresta

Ha tentato di rapinare una 65enne del posto strappandole la borsetta senza sapere, però, che in zona si trovava un agente del comando di polizia locale. A Rutigliano, è stato arrestato in flagranza di reato per rapina un giovane 25enne che, nella mattinata di mercoledì scorso, ha provato a scippare, in pieno centro, una donna intenta a passeggiare. Il tentativo di furto è stato sventato, come detto poc’anzi, grazie al pronto intervento di un vigile urbano che, durante l’ordinaria attività di controllo sul territorio, ha udito le urla disperate della signora, caduta a terra peraltro dopo una piccola colluttazione con il suo aggressore. Quest’ultimo, nonostante diversi tentativi di divincolarsi, è stato bloccato dall’agente di polizia locale che, una volta giunti i rinforzi, ha provveduto a perquisirlo rinvenendo un coltello a serramanico (successivamente sequestrato).

In carcere

Il 25enne, di lì a poco, è stato accompagnato negli uffici del comando per le procedure di rito e, a margine delle stesse, è stato condotto presso il carcere di Bari con una denuncia per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e porto di strumenti atti ad offendere. Ha riservato parole d’elogio e gratitudine all’agente intervenuto e all’intero comando di polizia locale il sindaco Giuseppe Valenzano, pronto adesso a procedere con l’encomio: «Desidero esprimere profonda gratitudine al comando di polizia locale per aver sventato un tentativo di furto ai danni di una nostra concittadina arrestando l'autore del reato. L'agente intervenuto – ha proseguito il primo cittadino - ha mostrato coraggio e intraprendenza preoccupandosi di mettere in salvo la vita della donna. Proprio per questo, procederemo con l'encomio. I nostri vigili urbani guidati dal comandante Zatelli svolgono ogni giorno un lavoro fondamentale a servizio della nostra comunità. L'episodio avvenuto dimostra, a pieno, la bontà del loro operato quotidiano».