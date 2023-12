Tragedia in piscina: 26enne si accascia e muore

Tragedia alla piscina di Villa Camilla, struttura privata del quartiere Poggiofranco di Bari. Un 26enne è morto per cause al momento in corso di accertamento.

Vani i soccorsi: morto in piscina

Stando a quanto si apprende, il giovane sarebbe stato prontamente soccorso dai bagnini della struttura nel momento in cui si sono accorti che qualcosa non andava. I bagnini avrebbero provato a rianimarlo anche utilizzando un defibrillatore di cui erano dotati. Poco dopo le 11.30 sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare il giovane, purtroppo senza risultati.

Le indagini

Sull’accaduto indagano i carabinieri, intervenuti insieme al medico legale e il magistrato di turno.