Dramma nella notte, fuori strada con l'auto: un morto

Mortale auto contro muro, sulla Statale 7 Taranto-Massafra. Un imprenditore del posto, il 77enne Donato Girardi, con trascorsi nel campo delle attività ricettive e della ristorazione, è deceduto nella notte appena trascorsa, in seguito ad un incidente stradale.

I fatti

Il tragico sinistro è avvenuto nel cuore della notte, intorno all’1,30. Il 77enne viaggiava a bordo di una Peugeot 2008 con altre due persone, queste ultime rimaste ferite. L’auto - per cause tutte da accertare - è finita fuori strada, schiantandosi contro un muro in cemento.

Il conducente della vettura, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato subito soccorso dai sanitari del 118 con l’ausilio dei Vigili del fuoco di Taranto, ma è deceduto dopo l’arrivo in ospedale. Sul posto la Polizia Stradale di Taranto e di Manduria per i rilievi del caso.