Sma, in Puglia diagnosticato il settimo caso su un neonato grazie allo screening. Sarà sottoposto alla terapia

In Puglia è stato diagnosticato il settimo caso di Sma in un neonato grazie allo screening che viene effettuato alla nascita. Lo annuncia il commissario regionale di Azione, Fabiano Amati. La patologia è stata rilevata in un bimbo di appena tre giorni che ora, però, potrà essere sottoposto subito alla terapia per evitare che la malattia si sviluppi.

«Anche per questo bambino - spiega Amati - sarà disposta immediatamente la terapia, la cui efficacia è maggiormente raggiungibile in fase asintomatica.

Ad oggi, ossia da quando è cominciato lo screening obbligatorio, sono stati esaminati tutti i 51.595 bambini nati in Puglia e, oltre i 7 casi individuati, nessun altro bambino ha ricevuto la diagnosi in fase sintomatica. Questo significa che la rete dello screening obbligatorio è a maglie fittissime e non sfugge nessuno. E fin qui le buone notizie. E le brutte, invece, quali sono? C'è n'è una non solo brutta ma tragica. In molte regioni italiane lo screening obbligatorio non si fa è molti bambini non possono essere salvati dalla Sma, nonostante si disponga delle terapie. Più tragico di così non si può».

Ad oggi i sei bambini ai quali è stata diagnosticata la Sma e che sono stati sottoposti a terapia non hanno manifestato i segni della malattia, anzi la loro crescita è coerente con l'età.